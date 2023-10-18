Путин призвал к конкретным шагам по переговорам Москвы и Киева

Президент Путин призвал к конкретным шагам по переговорам России и Украины

Призывы Запада к мирным переговорам Москвы и Киева являются «трансформацией в правильном направлении». Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает «Интерфакс».

«Мы слышим сейчас, что они вроде готовы к каким-то переговорам. Уже ответственные лица, которые курируют внешнюю политику и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести стратегическое поражение России на поле боя, заговорили другим голосом. Говорят, что эти проблемы нужно решать путем мирных переговоров <...> Об этом уже [глава дипломатии Европейского союза] господин [Жозеп] Боррель говорит. За это похвалю», — заявил он.

При этом глава государства указал на недостаточность подобных мер и призвал к конкретным шагам. «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры», — добавил Путин.

Ранее президент России заявлял, что утверждения о проигрыше российской стороны в конфликте на Украине являются смешными.