Путина и Блинкена по-разному встретили в Китае

Newsweek: Путина в Китае встретили красной дорожкой, которой не было у Блинкена

Президента России Владимира Путина и госсекретаря США Энтони Блинкена по-разному встретили в Китае во время их визитов в страну. На это обратило внимание издание Newsweek.

Так, отмечается в материале, российского лидера, прибывшего во вторник, 17 октября, в Китай для участия в международном форуме «Один пояс, один путь», встретили с «красной дорожкой», которой не было у американского дипломата во время его визита в КНР в июне.

По данным издания, прием Блинкена в июне охарактеризовали, как довольно сдержанный. В статье приводятся слова правозащитницы Дженнифер Цзэн, заявившей, что такой холодный прием в китайской культуре является «преднамеренным унижением».

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь».

Путин прилетел в Китай с двухдневным визитом. Также он проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином — запланирована на среду, 18 октября.