Президент Путин прибыл на открытие форума «Один пояс — один путь» в Пекине

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь». Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер прилетел в Китай 17 октября. Уточняется, что Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Также он проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином — запланирована на 18 октября.

Ранее газета The Washington Post написала, что визит Владимира Путина в Китай и его встреча Си Цзиньпином станет возможностью продемонстрировать союз Москвы и Пекина в борьбе против США.