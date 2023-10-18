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05:13, 18 октября 2023Мир

Путин прибыл на открытие форума «Один пояс — один путь»

Президент Путин прибыл на открытие форума «Один пояс — один путь» в Пекине
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь». Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер прилетел в Китай 17 октября. Уточняется, что Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Также он проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином — запланирована на 18 октября.

Ранее газета The Washington Post написала, что визит Владимира Путина в Китай и его встреча Си Цзиньпином станет возможностью продемонстрировать союз Москвы и Пекина в борьбе против США.

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    Юлия Мискевич
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