Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:52, 17 октября 2023Мир

В США увидели в визите Путина в Пекин тесное сближение России и Китая

WP: визит Путина в Китай стал возможностью продемонстрировать союз против США

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Pool / Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Китай и его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином станет возможностью продемонстрировать союз Москвы и Пекина в борьбе против США. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Сейчас эти отношения на самом деле глубже и крепче, чем были до конфликта на Украине», — заявил директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев (признан Минюстом РФ иноагентом).

Он добавил, что Китай сейчас сталкивается с некоторыми серьезными препятствиями, как из-за некоторых внутренних обстоятельств, так и из-за конкуренции с США, но этот комплекс проблем также придал определенный импульс развитию отношений Москвы и Пекина.

Отмечается, что хотя Россия и Китай подчеркивают свое тесное сотрудничество в борьбе против доминирования Вашингтона и создании многополярного мира, каждый из них сосредоточен в первую очередь на национальных интересах, стремясь расширить свое влияние.

Ранее Путин прилетел в Китай с двухдневным визитом для участия в форуме «Один пояс, один путь». Также он проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с Си Цзиньпином. Переговоры глав государств запланированы на 18 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на обещание Байдена подавить Путина

    В России упал спрос на подержанные автомобили

    Под Петербургом пенсионерка разбирала вещи в сарае и нашла РПГ-26

    Мужчина подрался со схватившим его собаку злобным кенгуру и попал на видео

    Стало известно о возвращении в эфир «Модного приговора»

    Названы главные сложности похудения после 30 лет

    Российского экс-силовика приговорили к условному сроку за разглашение гостайны

    В США заявили о сдающихся в русский плен украинцах

    Ирина Безрукова показала фигуру в бикини на фото времен своей молодости

    Признание пойманного в Крыму украинского агента попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости