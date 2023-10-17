В США увидели в визите Путина в Пекин тесное сближение России и Китая

WP: визит Путина в Китай стал возможностью продемонстрировать союз против США

Визит президента России Владимира Путина в Китай и его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином станет возможностью продемонстрировать союз Москвы и Пекина в борьбе против США. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Сейчас эти отношения на самом деле глубже и крепче, чем были до конфликта на Украине», — заявил директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев (признан Минюстом РФ иноагентом).

Он добавил, что Китай сейчас сталкивается с некоторыми серьезными препятствиями, как из-за некоторых внутренних обстоятельств, так и из-за конкуренции с США, но этот комплекс проблем также придал определенный импульс развитию отношений Москвы и Пекина.

Отмечается, что хотя Россия и Китай подчеркивают свое тесное сотрудничество в борьбе против доминирования Вашингтона и создании многополярного мира, каждый из них сосредоточен в первую очередь на национальных интересах, стремясь расширить свое влияние.

Ранее Путин прилетел в Китай с двухдневным визитом для участия в форуме «Один пояс, один путь». Также он проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с Си Цзиньпином. Переговоры глав государств запланированы на 18 октября.