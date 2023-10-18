Пьяная россиянка без билета избила сотрудника транспортной полиции

Во Владимирской области осудят безбилетницу, которая выпила и избила силовика

Во Владимирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21–летней жительницы Нижнего Новгорода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Россиянка проходит обвиняемой по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ. Ее дело направили в Ковровский городской суд Владимирской области для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в августе обвиняемая выпила и без билета села в поезд, который следовал по маршруту Нижний Новгород — Москва. Во время поездки она нарушала общественный порядок, вела себя вызывающе и мешала спокойствию других пассажиров. Начальник поезда решил снять безбилетницу с поезда на станции Ковров. Обвиняемая отказалась покинуть поезд и применила насилие в отношении сотрудника транспортной полиции.

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