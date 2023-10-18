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11:57, 18 октября 2023Силовые структуры

«Положенца» от вора в законе Шишкана Виталия Раменского задержали в Подмосковье

Силовики задержали ставленника вора в законе Шишкана Виталия Раменского

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В подмосковном Жуковском силовики задержали криминального авторитета Виталия Раменского, которого они считают ставленником вора в законе Шишкана. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Его забрали из квартиры вечером 17 октября. По документам он — Виталий Тоакэ 1991 года рождения, безработный, имеет судимости за вымогательство, угрозы и кражи.

По данным правоохранительных органов, мужчина с 2017 года входит в состав Раменского организованного преступного сообщества, возглавляемого Шишканом. Вор в законе назначил его «положенцем» во время трехлетнего пребывания в московском СИЗО. Этот статус в криминальном мире дается представителю, который имеет право принимать решения от имени вора в законе.

Виталий Раменский пользовался среди арестантов безоговорочным авторитетом и выполнял организационно-распорядительные функции, благодаря преступному влиянию в СИЗО, отметил источник.

Ранее сообщалось, что во Владимире суд продлил срок заключения вора в законе Фридона Сулаквелидзе, известного в криминальных кругах как Пацуа или Гоча Зестафонский, на девять с половиной лет.

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    Любовь Ширижик
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