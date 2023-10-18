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12:59, 18 октября 2023Среда обитания

Растущий спрос на один вид квартир в Москве объяснили

Риелтор Сырцов отметил рост спроса на квартиры-студии в Москве

Фото: Nathan Fertig / Unsplash

В последнее время интерес москвичей к небольшим квартирам-студиям продолжает увеличиваться несмотря на то, что за последние пять лет средняя площадь такой квартиры в столичных новостройках сократилась на 13 процентов, до 24 квадратных метров. Растущий спрос на этот вид недвижимости объяснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Российской газетой».

По словам риелтора, зачастую малометражные студии приобретаются инвесторами, которые в дальнейшем сдают их в аренду. Основные преимущества покупки такой недвижимости — низкий порог входа и более быстрая, чем у других типов квартир, окупаемость, составляющая 10-12 лет вместо 15-20. Это объясняется тем, что маленькие студии активно снимают студенты, молодые пары, а также начинающие специалисты.

Ранее стало известно, что в сентябре россияне бросились скупать новостройки в Старой Москве.

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    Полина Кислицына
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