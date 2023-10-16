В Москве бросились скупать один тип жилья

«Известия»: спрос на новостройки в Старой Москве вырос на 65 процентов

В сентябре 2023 году россияне бросились скупать новостройки в Старой Москве — спрос на этот тип жилья вырос на 65 процентов по сравнению с аналогичным месяцем в 2022-м. Такие данные приводят аналитики агентства DOLGOV PRO в своем исследовании, пишут «Известия».

По сравнению с августом текущего года спрос на новые квартиры вырос на 12 процентов, отмечают специалисты. При этом средняя стоимость купленного объекта снизилась на 5 процентов, до 20,4 миллиона рублей. Такую динамику аналитики связывают с уменьшением площади таких лотов и ростом доли комфорт-класса в объеме продаж.

Ситуация со средней стоимостью одного квадратного метра на первичном рынке стабилизировалась, рассказали эксперты. «После всплеска спроса в августе и повышения ключевой ставки рынок отреагировал повышением цен, но в сентябре этот показатель снизился на 3 процента — до 426 тысяч рублей (440 тысяч рублей в августе), и вернулся к нормальным среднегодовым показателям роста. Если сравнивать с показателями сентября 2022 года, то рост стоимости квадратного метра в Москве составляет 17 процентов», — пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года спрос на новостройки в Москве и области оказался рекордным. Специалисты отметили, что с новыми квартирами и апартаментами было заключено 21,1 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — на 14 процентов больше, чем в августе.