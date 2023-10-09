Россияне бросились скупать один тип жилья в Москве и области

Спрос на новостройки в Москве и области побил рекорд в сентябре

В сентябре 2023 года россияне бросились скупать квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья — за месяц было продано рекордное число этого типа жилья. Такие данные приводят аналитики ЦИАН в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Специалисты отметили, что с новыми квартирами и апартаментами было заключено 21,1 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — на 14 процентов больше, чем в августе. В ЦИАН уточнили, что спрос на новостройки в Москве и области рос на протяжении всего третьего квартала. Так, в июле было заключено 13,4 тысячи ДДУ (плюс 13 процентов за месяц), в августе — 18,5 тысячи ДДУ (плюс 38 процентов за месяц).

Всего с июля по сентябрь в регионе продали 53,1 тысячи первичных квартир и апартаментов: это на 53 процента больше, чем во втором квартале, и на 61 процента — чем в третьем квартале 2022 года. Прошлый максимальный показатель был зафиксирован в четвертом квартале 2020 года (54,7 тысячи сделок), уточнили аналитики.

Такой всплеск интереса к столичным и подмосковным новостройкам в ЦИАН объясняют общим восстановлением рынка жилья, а также переходом части покупателей со вторичного рынка на фоне роста ипотечных ставок. На динамике сказалось также решение некоторых граждан выйти из валютных накоплений и купить недвижимость в период ослабления рубля.

Ранее сообщалось, что москвичи и петербуржцы бросились скупать недвижимость в Крыму. При этом покупатели чаще стали выбирать не вторичное жилье для собственного проживания и сдачи в аренду, а сервисную недвижимость — апартаменты, гостиницы, помещения для стрит-ретейла и квартиры на первичном рынке.