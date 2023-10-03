Москвичи и петербуржцы бросились скупать недвижимость в одном регионе

Инвесторы из Москвы и Петербурга бросились скупать недвижимость в Крыму

Жители Москвы и Санкт-Петербурга бросились скупать недвижимость в Крыму, несмотря на логистические сложности. О росте инвестиционного спроса на объекты регионе пишет «Деловой Петербург».

Больше всего запросов поступило из столицы — 49,7 процента от общего числа. На втором месте оказались жители Петербурга — на них пришлось 16,2 процента всех обращений. Замкнул тройку лидеров по интересу к недвижимости на полуострове Екатеринбург — от жителей этого города поступило 4,4 процента запросов.

По оценкам УК «МТЛ. Апарт», в первой половине 2023 года суммарные вложения в недвижимость на полуострове достигли 52 миллиардов рублей — это всего на 10 процентов меньше, чем годом ранее. Однако, как отмечают специалисты, инвестиции стали более профессиональными. Покупатели чаще стали выбирать не вторичное жилье для собственного проживания и сдачи в аренду, а сервисную недвижимость — апартаменты, гостиницы, помещения для стрит-ретейла и квартиры на первичном рынке.

Ранее риелторы из Тюмени пожаловались на всплеск спроса со стороны инвесторов в недвижимость из Москвы. По словам специалистов, жители столицы приобретают недорогие квартиры в новостройках, а затем перепродают их по завышенной цене.