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14:50, 7 сентября 2023Среда обитания

Москвичи бросились скупать жилье в одном российском городе

Риелторы из Тюмени пожаловались на скупающих оптом жилье москвичей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Косарева / «Лента.ру»

Москвичи бросились скупать строящееся жилье в Тюмени — риелторы из российского города пожаловались на всплеск активности столичных инвесторов. Об этом пишет Ura.ru.

По словам специалистов, жители Москвы приобретают недорогие квартиры в новостройках, а затем перепродают их по завышенной цене. «Жители столичного региона называют это "инвестиции" — покупают квартиры на стадии строительства, пока они стоят на 20-30 процентов дешевле. А затем, когда дом уже сдан, продают за полную цену или даже дороже», — рассказал источник агентства в риэлторском сообществе Тюменской области и добавил, что количество таких покупателей постоянно растет.

В госкомпании «Этажи» подтвердили наличие такой тенденции и уточнили, что в последние месяцы схема стала развиваться активнее. Риелторы отметили, что сейчас объемы инвестиций москвичей в тюменскую недвижимость не так высоки, чтобы говорить об их влиянии на рынок. Однако если схема продолжит развиваться, ее воздействие на строительство в регионе может стать непредсказуемым, заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать жилье в Подмосковье. При этом существенно выросла доля покупателей из нестоличных регионов — она увеличилась с 19,4 до до 30,4 процента год к году.

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    Нина Ташевская
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