Россияне бросились скупать жилье в одном регионе

«PRO ОБМЕН»: доля покупателей жилья в Подмосковье из регионов выросла до 30,4 %

Жители регионов бросились скупать квартиры в Подмосковье — доля покупателей из удаленных от столицы городов резко выросла. Такие данные приводят аналитики агентства «PRO ОБМЕН» в своем исследовании, пишет «Российская газета»

В 2022 году, по данным специалистов, 48,9 процента сделок на первичном рынке Московской области заключали с жителями столицы, 31,7 процента — с жителями Подмосковья и 19,4 процента — с жителями других регионов. В 2023-м доля москвичей снизилась до 31,2 процента, доля жителей области выросла до 38,4 процента, а региональных покупателей подскочила до 30,4 процента.

В абсолютных цифрах количество сделок с москвичами почти не изменилось, спрос на жилье со стороны жителей Подмосковья увеличился в 2,35 раза, а со стороны представителей других регионов — более чем втрое, отмечают аналитики.

Наибольший интерес к подмосковным новостройкам проявили жители Ростовской области — жители этого региона выкупили 6,1 процента от всех проданных в области квартир. Среди наиболее активных покупателей также оказались жители Самарской (4,8 процента сделок), Белгородской (3,9 процента), Тульской (3,7 процента), Смоленской (3,7 процента) и Ленинградской областей (3,6 процента).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подорожали дачи — за год они выросли в цене на 14 процентов. Средняя цена объекта в августе достигла 2 миллионов рублей. По словам экспертов, дачные участки стали самым доступным форматом загородного жилья.