Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:24, 18 октября 2023Культура

Разин признался в страхе за проклятых им коллег

Разин признался, что боится за жизни артистов, которых проклял

Фото: Unsplash

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин заявил о том, что испытывает страх за жизни своих коллег, которых проклял из-за участия в концерте в честь 50-летия экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Об этом он сообщил в программе «Малахов» на канале «Россия».

«Я только боюсь за этот концерт, что проклял их, теперь боюсь за них», — отметил Разин. Медиаменеджер поведал, что все, кто шли против него, уходили из жизни в нервных судорогах.

«Обратимся к фактам. Юра Шатунов судился с Разиным — что дальше? Я сам себя боюсь. Все эти жертвы, о которых я предупреждал. Они меня не послушали», — добавил продюсер.

При этом бывший участник коллектива «Ласковый май» Андрей Шишкин подчеркнул, что не боится проклятий медиаменеджера.

Ранее известный продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил причины поведения экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который угрожал проклятием артистам, боязнью остаться без денег.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    «Самый смертоносный день» Сотни человек погибли после удара по больнице в Газе. Кого винят в трагедии?

    Беллу Хадид застали за поцелуями с новым возлюбленным

    Доказательства невиновности Израиля в ударе по больнице поставили под сомнение

    Глава Минобороны Британии ушел от вопроса о согласии с позицией США по Газе

    Облако пепла от извергающегося вулкана на Камчатке сфотографировали из космоса

    Стало известно о проблеме с поиском соперников для сборной России по футболу

    В Харькове после взрыва начались проблемы с электричеством

    Россиянка выглянула в окно и на всю жизнь осталась с пулей в голове

    Полную навоза со свинофермы российскую реку сняли на видео

    Лавров прибыл с визитом в Северную Корею

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости