Разин признался в страхе за проклятых им коллег

Разин признался, что боится за жизни артистов, которых проклял

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин заявил о том, что испытывает страх за жизни своих коллег, которых проклял из-за участия в концерте в честь 50-летия экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Об этом он сообщил в программе «Малахов» на канале «Россия».

«Я только боюсь за этот концерт, что проклял их, теперь боюсь за них», — отметил Разин. Медиаменеджер поведал, что все, кто шли против него, уходили из жизни в нервных судорогах.

«Обратимся к фактам. Юра Шатунов судился с Разиным — что дальше? Я сам себя боюсь. Все эти жертвы, о которых я предупреждал. Они меня не послушали», — добавил продюсер.

При этом бывший участник коллектива «Ласковый май» Андрей Шишкин подчеркнул, что не боится проклятий медиаменеджера.

Ранее известный продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил причины поведения экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который угрожал проклятием артистам, боязнью остаться без денег.