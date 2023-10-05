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15:36, 5 октября 2023Культура

Продюсер объяснил угрозы Разина страхом остаться без денег

Продюсер Рудченко: Разин угрожал участникам трибьюта Шатунова из зависти
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Музыкальный критик и медиаменеджер Павел Рудченко объяснил причины поведения экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который угрожал проклятьем артистам, выступающим на концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Разговор с ним публикует NEWS.ru.

По мнению Рудченко, Разин боится остаться без денег, а потому им движет не тревога за исполнителей, а зависть.

«Он негодует, потому что всегда на творчестве Шатунова и "Ласкового мая" зарабатывал он. А после трибьют-концерта будет выпускаться альбом, заработает другой лейбл, который не имеет прямого отношения к "Ласковому маю". Разин от этого негодует, но он сам виноват, сам распрощался с нашей страной, с Шатуновым у него были непонятные отношения», — поделился медиаменеджер.

Продюсер подчеркнул, что Разин сам от всего отрекся и сейчас разочарован, так как больше не сможет зарабатывать на коллективе.

17 октября в концертном зале «Крокус Сити Холл» состоится вечер памяти в честь 50-летия бывшего солиста коллектива «Ласковый май» Юрия Шатунова. В программе шоу заявлены такие артисты, как Клава Кока, SHAMAN, Люся Чеботина, Сергей Жуков, Лариса Долина и Татьяна Буланова. Разин предостерег исполнителей от выхода на сцену. По его словам, если они примут участие в «сатанинском» шоу, то будут прокляты. Он также добавил, что заявленные в программе музыканты ненавидят экс-солиста «Ласкового мая».

Позже на угрозы продюсера отреагировала певица Татьяна Буланова.

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    Анастасия Астахова
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