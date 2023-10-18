Звезда «Универа» рассказала о непредсказуемых тратах на ремонт

Актриса Наталья Рудова пожаловалась на оказавшийся в два раза дороже ремонт

Российская актриса Наталья Рудова рассказала о непредсказуемых тратах на ремонт квартиры своей матери. Переделка жилья оказалась значительно дороже, чем предполагалось изначально, написала артистка в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Один из подписчиков спросил Рудову, выделила ли она на ремонт определенную сумму и сможет ли не выйти за рамки бюджета. В ответ звезда сериала «Универ. Новая общага» пожаловалась на высокую стоимость работ.

«Я рассчитывала на сумму в два раза меньше... Но увы и ах, сегодня все в два раза дороже», — отметила Наталья. При этом актриса подчеркнула, что готова много работать, чтобы обеспечить комфортные условия проживания своей семье.

В сентябре Рудова подарила на день рождения матери двухкомнатную квартиру в Москве. Звезда призналась, что давно мечтала помочь родителю приобрести собственное жилье. Объект нуждается в серьезном ремонте — там не было мебели, а стены и напольное покрытие находились в плохом состоянии.