Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:09, 18 октября 2023Среда обитания

Звезда «Универа» рассказала о непредсказуемых тратах на ремонт

Актриса Наталья Рудова пожаловалась на оказавшийся в два раза дороже ремонт

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Наталья Рудова рассказала о непредсказуемых тратах на ремонт квартиры своей матери. Переделка жилья оказалась значительно дороже, чем предполагалось изначально, написала артистка в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Один из подписчиков спросил Рудову, выделила ли она на ремонт определенную сумму и сможет ли не выйти за рамки бюджета. В ответ звезда сериала «Универ. Новая общага» пожаловалась на высокую стоимость работ.

«Я рассчитывала на сумму в два раза меньше... Но увы и ах, сегодня все в два раза дороже», — отметила Наталья. При этом актриса подчеркнула, что готова много работать, чтобы обеспечить комфортные условия проживания своей семье.

В сентябре Рудова подарила на день рождения матери двухкомнатную квартиру в Москве. Звезда призналась, что давно мечтала помочь родителю приобрести собственное жилье. Объект нуждается в серьезном ремонте — там не было мебели, а стены и напольное покрытие находились в плохом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Госдума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что это значит для России?

    На Моргенштерна завели новое дело

    Канделаки раскрыла закулисье популярного телешоу

    Байден заявил о неизменной поддержке Израиля США

    Хореограф Мигель решил судиться с продавцом шуб из Пятигорска

    Мощный пожар на российском складе попал на видео

    На российского мультипликатора завели дело за ролик с Масяней в поддержку ВСУ

    В российском сервисе для знакомств появился уникальный раздел

    Звезда «Универа» рассказала о непредсказуемых тратах на ремонт

    Шойгу допустил размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости