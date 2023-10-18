Названы главные риски при покупке жилья в Сочи для россиян из других регионов

Эксперт по рынку недвижимости Флутков: в Сочи много жилья с проблемным статусом

При покупке жилья в Сочи жители других регионов могут столкнуться с рядом проблем. Главные риски россиянам назвал эксперт по рынку недвижимости Кирилл Флутков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Проблемы часто бывают из-за неактуальных цен и мошеннических объявлений о продаже недвижимости. Некоторые покупатели узнают цены из объявлений, продают жилье в другом городе и приезжают в Сочи с целью покупки квартиры. Однако на деле средств не хватает даже на самый дешевый объект. Помимо этого, в квартире могут оказаться сгнившие стены, грибок и другие недочеты, не продемонстрированные на фото.

Важно также учитывать юридические риски и особенности местного рынка недвижимости. По словам Флуткова, в Сочи много жилых помещений, статус которых может вызывать вопросы, а большинство объектов введены в эксплуатацию через суд.

Ранее сообщалось, что москвичи бросились скупать недвижимость в Сочи. В третьем квартале 2023 года доля сделок с жителями столицы в общем объеме покупок на первичном рынке жилья города-курорта достигла трети.