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18:55, 18 октября 2023Среда обитания

Названы главные риски при покупке жилья в Сочи для россиян из других регионов

Эксперт по рынку недвижимости Флутков: в Сочи много жилья с проблемным статусом
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При покупке жилья в Сочи жители других регионов могут столкнуться с рядом проблем. Главные риски россиянам назвал эксперт по рынку недвижимости Кирилл Флутков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Проблемы часто бывают из-за неактуальных цен и мошеннических объявлений о продаже недвижимости. Некоторые покупатели узнают цены из объявлений, продают жилье в другом городе и приезжают в Сочи с целью покупки квартиры. Однако на деле средств не хватает даже на самый дешевый объект. Помимо этого, в квартире могут оказаться сгнившие стены, грибок и другие недочеты, не продемонстрированные на фото.

Важно также учитывать юридические риски и особенности местного рынка недвижимости. По словам Флуткова, в Сочи много жилых помещений, статус которых может вызывать вопросы, а большинство объектов введены в эксплуатацию через суд.

Ранее сообщалось, что москвичи бросились скупать недвижимость в Сочи. В третьем квартале 2023 года доля сделок с жителями столицы в общем объеме покупок на первичном рынке жилья города-курорта достигла трети.

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    Александра Качан
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