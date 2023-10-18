Россиян предупредили о мошенничестве при риске блокировки сим-карты

«Билайн Бизнес»: при подтверждении данных сим-карты не нужно называть код из СМС

Россияне, которым необходимо подтвердить данные сим-карты из-за риска ее блокировки, могут столкнуться с мошенниками, которые будут выдавать себя за представителей мобильного оператора. Именно поэтому в разговоре с ними не нужно называть код из СМС, предупредили в «Билайн Бизнес» — структурном подразделении ОАО «ВымпелКом», пишет РИА Новости.

В компании объяснили, что каждую неделю Роскомнадзор отправляет операторам списки номеров, которые нужно заблокировать, если их владельцы не предоставят актуальные личные данные. После этого представители компаний звонят абонентам и просят обновить сведения. Однако иногда от их имени могут действовать мошенники.

В частности, специалисты призвали насторожиться, если звонящий просит именно подтвердить данные. «Сотрудники сотовых операторов могут только напомнить о такой необходимости и рассказать о способах обновления данных. Также не стоит верить, если предлагают все сделать удаленно и просят коды из СМС, которые поступают на телефон во время разговора», — посоветовали в компании.

В начале августа Роскомнадзор стал требовать от сотовых операторов блокировать «серые» сим-карты. Мобильные операторы, получив списки номеров с неподтвержденными данными, сообщают абонентам, что их нужно обновить в течение 15 дней. Если этого не сделать, сим-карту заблокируют.