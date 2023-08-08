В России заблокируют миллионы сим-карт. Кого это коснется и можно ли избежать блокировки?

Роскомнадзор: блокировка «серых» сим-карт нужна для предотвращения мошенничества

В начале августа Роскомнадзор начал требовать, чтобы операторы связи блокировали так называемые «серые» сим-карты. Это значит, что в августе в России могут заблокировать до семи миллионов сим-карт. С помощью блокировки ведомство планирует бороться с мошенниками и телефонными террористами.

Что такое «серые» сим-карты?

«Серыми» сим-картами называют карты, оформленные не на их владельца, объяснил заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) Александр Бахтин.

У нас по закону сим-карты должны выдаваться по паспорту. "Серые" сим-карты привязаны к каким-то другим людям, не к самому хозяину, который владеет. То есть мы получаем неких «серых» людей, которые пользуются картами не по своим документам. Хотя по закону положено, чтобы каждая сим-карта привязывалась к паспорту.

Александр Бахтин завкафедрой «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ

Однако к ним относятся не только сим-карты, купленные на улице, но и корпоративные карты, уточнил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Сколько в России «серых» сим-карт?

По данным Telecom Daily, в России используют порядка 6,5–7 миллионов «серых» сим-карт. В то же время ведущий аналитик Mobile Research Group, телеком-эксперт Эльдар Муртазин назвал куда меньшее число: 2 миллиона. «На фоне 200 миллионов активных сим-карт это примерно около 1 процента, даже меньше процента. То есть не очень критичная ситуация», — сказал Муртазин.

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Почему с «серыми» сим-картами решили бороться?

«Серые» сим-карты очень удобны для мошенников, потому что они не позволяют идентифицировать абонента, подчеркнул Александр Бахтин. «Вы не можете определить, Иванов вам звонил или Петров, потому что сим-карта не привязана к конкретному человеку, и для мошеннических схем это очень удобно», — подчеркнул специалист.

С этим согласился и председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Именно с существованием «серых» сим-карт он связал то, что россияне регулярно сталкиваются со спамом и звонками от мошенников.

Спам становится очень дешевым: взяли 40 или 100 симок, воткнули в модем, и они начинают оптом всех обзванивать, создают миллион звонков. Герман Клименко председатель совета Фонда развития цифровой экономики

Вместе с тем Денис Кусков заявил, что из всей массы «серых» сим-карт не более 5 процентов изначально приобретались для противоправных действий. Большая часть таких сим-карт — это корпоративные карты, которые не были оформлены нужным образом. Он добавил, что владельца огромного количества «серых» карт покупали их для регистрации на различных сайтах, чтобы избежать спама.

Все сим-карты, которые продаются в России, абсолютно официальные, официально ввезены, созданы операторами, прописаны в системах и так далее. Есть карты, в которых нет точных паспортных данных. Причем очень часто мы сразу начинаем воображать такое клише, что это мошенники какие-то, вот они на чужие паспорта, на выдуманные паспорта покупают такие сим-карты. Такие сим-карты безусловно есть, но их очень немного Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group

Как будет проходить блокировка и можно ли ее избежать?

Когда оператор связи получит от Роскомнадзора список номеров с неактуальными данными, он должен будет в течение трех дней уведомить об этом абонента. «Мы максимально широко информируем клиентов о необходимости пройти сверку данных: с помощью смс, оповещения в личном кабинете или push-уведомления», — рассказали в Tele2.

После этого у владельца сим-карты будет 15 дней, чтобы внести свои данные. Сделать это можно в салоне связи, в приложении оператора или на портале «Госуслуги».

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Если абонент проигнорирует это требование, сим-карту заблокируют, а договор на нее могут расторгнуть в одностороннем порядке. В «Билайне» добавили, что в этом случае человек рискует лишиться своего номера: после расторжения договора его может занять кто-то другой.

Вместе с тем Денис Кусков счел, что значительные проблемы с блокировкой номеров могут возникнуть лишь у небольшого числа абонентов. По его словам, речь идет в основном о пожилых людях, которые могут столкнуться со сложностями при необходимости подтвердить данные через интернет или личное обращение в салон связи

Почему Роскомнадзор взялся за «серые» сим-карты?

В ведомстве объяснили, что их блокировка нужна в первую очередь для предотвращения мошенничества, телефонного терроризма и других правонарушений. В Роскомнадзоре добавили, что, согласно закону «О связи», операторы должны идентифицировать абонентов «или прекратить оказание услуг связи для пользователей сим-карт, по которым в базах данных оператора нет сведений об абонентах или они неактуальны».

Операторы связи уже предоставили данные о 216,7 миллиона клиентов — то есть о 65 процентах от активной абонентской базы. Из них 4,4 процента содержат нарушения, подчеркнули в Роскомнадзоре. Там также добавили, что операторы верифицируют сведения и актуализируют данные

Операторам связи также напомнили, что обнаружение «серых» сим-карт может грозить им административной ответственностью по статье 13.29 КоАП («Неисполнение требований к заключению договоров об оказании услуг связи»). Сумма максимального штрафа по этой статье составляет 500 тысяч рублей.

