Россиян предупредили о массовых блокировках «серых» сим-карт

«Ведомости»: Роскомнадзор может заблокировать до 7 миллионов «серых» сим-карт

Роскомнадзор может заблокировать в августе до 7 миллионов «серых» сим-карт. О массовых блокировках предупредили «Ведомости».

Ведомство с начала августа стало требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными личными данными, сообщили изданию источники в двух операторах. Уточняется, что компания должна предупредить клиента о возможности такой меры. У абонента будет 15 дней, чтобы внести актуальную информацию о себе на портале «Госуслуги», в салоне связи или через приложение оператора. В этом случае он сможет избежать блокировки.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что мобильные операторы сейчас активно отправляют абонентам уведомления о подтверждении паспортных данных. Он отметил, что, по данным агентства, в России существует около 6,5 — 7 миллионов «серых» сим-карт. Вместе с тем, по его словам, большую часть таких сим-карт составляют корпоративные карты, которые не были оформлены нужным образом, или же «запасные» карты, купленные для регистрации в сети во избежание спама. «До сих пор можно без проблем купить "симку" без паспорта у уличных продавцов, к примеру на всевозможных вокзалах», — указал Кусков.