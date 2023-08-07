Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:39, 7 августа 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о массовых блокировках «серых» сим-карт

«Ведомости»: Роскомнадзор может заблокировать до 7 миллионов «серых» сим-карт

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Роскомнадзор может заблокировать в августе до 7 миллионов «серых» сим-карт. О массовых блокировках предупредили «Ведомости».

Ведомство с начала августа стало требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными личными данными, сообщили изданию источники в двух операторах. Уточняется, что компания должна предупредить клиента о возможности такой меры. У абонента будет 15 дней, чтобы внести актуальную информацию о себе на портале «Госуслуги», в салоне связи или через приложение оператора. В этом случае он сможет избежать блокировки.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что мобильные операторы сейчас активно отправляют абонентам уведомления о подтверждении паспортных данных. Он отметил, что, по данным агентства, в России существует около 6,5 — 7 миллионов «серых» сим-карт. Вместе с тем, по его словам, большую часть таких сим-карт составляют корпоративные карты, которые не были оформлены нужным образом, или же «запасные» карты, купленные для регистрации в сети во избежание спама. «До сих пор можно без проблем купить "симку" без паспорта у уличных продавцов, к примеру на всевозможных вокзалах», — указал Кусков.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара резко вырос

    Мужчина не стал отказываться от любимой еды и похудел на 56 килограммов

    Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтепровод «Дружба»

    Россиян предупредили о массовых блокировках «серых» сим-карт

    МЧС предупредило москвичей об опасности

    Беспилотник самолетного типа упал в Орловской области

    В российском регионе почти 20 детей застряли на необитаемом острове

    Около 20 детей застряли на необитаемом острове в России из-за непогоды

    Малкин вошел в топ-20 лучших центральных нападающих НХЛ

    Москвичи пережили тропическую ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости