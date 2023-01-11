Аналитик рассказал о способах защитить данные при потере телефона

Телеком-аналитик Кусков посоветовал установить пароль на сим-карту для защиты данных

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков перечислил способы, которые позволят защитить персональные данные в случае потери смартфона. О них он рассказал агентству «Прайм».

Специалист посоветовал установить пароль не только на сам телефон, но и на сим-карту. «Следует поставить пароль на сим-карту, на вход в сам смартфон, а также на различные приложения, которые у вас есть — особенно банковские», — отметил он. Кусков уточнил, что пароли должны быть запоминающимися, но не слишком простыми, чтобы их было сложно подобрать злоумышленникам.

Кроме того, продолжил аналитик, лучше всего использовать пароли не в автоматическом режиме, а вводить их каждый раз самостоятельно. Он также порекомендовал хранить всю важную информацию в «облаках», поскольку это наиболее удобный и безопасный вариант. Помимо этого, с помощью «облачных хранилищ» можно быстро восстановить данные со смартфона при необходимости.

Кусков добавил, что владельцам смартфонов следует поставить у себя программы, позволяющие определить местонахождение устройства. Используя такие программы, человек может удаленно отключить гаджет, если тот находится в разблокированном виде. Эксперт также посоветовал немедленно заблокировать сим-карту в случае потери телефона.

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