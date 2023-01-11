Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:28, 11 января 2023Интернет и СМИ

Аналитик рассказал о способах защитить данные при потере телефона

Телеком-аналитик Кусков посоветовал установить пароль на сим-карту для защиты данных

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков перечислил способы, которые позволят защитить персональные данные в случае потери смартфона. О них он рассказал агентству «Прайм».

Специалист посоветовал установить пароль не только на сам телефон, но и на сим-карту. «Следует поставить пароль на сим-карту, на вход в сам смартфон, а также на различные приложения, которые у вас есть — особенно банковские», — отметил он. Кусков уточнил, что пароли должны быть запоминающимися, но не слишком простыми, чтобы их было сложно подобрать злоумышленникам.

Кроме того, продолжил аналитик, лучше всего использовать пароли не в автоматическом режиме, а вводить их каждый раз самостоятельно. Он также порекомендовал хранить всю важную информацию в «облаках», поскольку это наиболее удобный и безопасный вариант. Помимо этого, с помощью «облачных хранилищ» можно быстро восстановить данные со смартфона при необходимости.

Кусков добавил, что владельцам смартфонов следует поставить у себя программы, позволяющие определить местонахождение устройства. Используя такие программы, человек может удаленно отключить гаджет, если тот находится в разблокированном виде. Эксперт также посоветовал немедленно заблокировать сим-карту в случае потери телефона.

Ранее россиян призвали внимательно изучать присланные мошенниками ссылки. Уточнялось, что необходимо обращать внимание на адрес ссылки, а не на сам сайт, дизайн которого может полностью повторять оригинал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль всю территорию Соледара
Российские силы подавили расчеты польских минометов в ЛНР
Объем военной помощи Запада Украине почти сравнялся с оборонным бюджетом России
Российская путешественница перечислила минусы переезда в Таиланд
Доктор Павлова предупредила несколько групп людей об опасности пневмонии
Аналитик рассказал о способах защитить данные при потере телефона
Известный американский актер продаст дом менее чем через год после покупки
Сексологи подсказали способы улучшить качество интимной жизни
Мужчина нашел необычный способ разоблачать изменниц и столкнулся с осуждением
Посол России оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.