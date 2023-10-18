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09:05, 18 октября 2023Ценности

Россиянам назвали самые трендовые цвета одежды на зиму

Стилистка Кисалица назвала красный и серый самыми модными цветами одежды на зиму

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Основательница маркетплейса Svoy.one Кристина Кисалица назвала самые актуальные цвета одежды на зиму. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Стилистка рассказала, что трендовыми в холодное время года станут серый и красный. По ее словам, последний будет популярен в конкретном оттенке — бургунди, которые сочетает в себе коричневый и красный с оттенком темно-фиолетового. «А серый цвет стоит использовать в качестве основы для образа», — уточнила она.

Собеседница издания для создания модного образа призвала использовать цветовые акценты. Например, наряд можно дополнить крупными аксессуаром в цвете бургунди. В качестве акцента также отличной подойдут сумки, шарфы, кожаные перчатки и яркие резинки для волос, добавляет Кисалица.

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«Можно не только создать total look из серого цвета, но и обыграть основной комплект другими оттенками. Хорошим сочетанием будут голубые, розовые, бежевые, светло-желтые и шоколадные тоны», — высказалась эксперт в заключение.

В августе стало известно, что повязка для волос, которая была особенно популярна в 2000-х, вновь вернулась в моду. Известно, что одной из знаменитостей, которые задали тренд, стала актриса и модель Никола Пельтц. Папарацци запечатлели манекенщицу с мужем Бруклином Бекхэмом в Беверли-Хиллз. Она надела темную футболку, ярко-зеленую миди-юбку и туфли на платформе, черную повязку для волос и широкие солнцезащитные очки.

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    Карина Черных
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