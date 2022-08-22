Еще один аксессуар из 2000-х годов вернулся в моду

Hello: актуальная в 2000-х годах повязка для волос вернулась в моду в текущем сезоне

Повязка для волос, которая была особенно популярна в 2000-х годах, вновь вернулась в моду в текущем сезоне. Об этом сообщает журнал Hello.

Известно, что одной из знаменитостей, которые задали тренд, стала актриса и модель Никола Пельтц. Папарацци запечатлели манекенщицу с мужем Бруклином Бекхэмом в Беверли-Хиллз. Она надела темную футболку, ярко-зеленую миди-юбку и туфли на платформе, черную повязку для волос и широкие солнцезащитные очки.

Помимо Пельтц, с тем же аксессуаром на публике неоднократно появлялись супермодели Белла Хадид и Хейли Бибер, телезвезда Пэрис Хилтон и актрисы Ванесса Хадженс и Зендея. «Повязка — еще один элемент гардероба из прошлого, который стал актуальным в 2022 году наряду с заниженной талией и яркими украшениями», — говорится в материале.

В июле дизайнеры бренда You Wanna назвали самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. По словам специалистов, одной из главных тенденций нулевых являлась агрессивная сексуальность со стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тела. Данный тренд прослеживается и сейчас, поскольку прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов вошли в список актуальных вещей текущего сезона.