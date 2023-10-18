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15:31, 18 октября 2023Забота о себе

Россиянам указали на необычное свойство шаурмы

Врач Круглова: шаурма из птицы и овощей поможет набрать мышечную массу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Шаурма определенного состава поможет набрать мышечную массу, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. На необычное свойство популярного фастфуда она указала в беседе с изданием NEWS.ru.

Круглова обратила внимание на то, что для роста мышц необходимо есть достаточное количество белка, содержащего все ценные аминокислоты. Нестандартным источником протеина, по ее мнению, будет включение в рацион шаурмы с мясом птицы.

«Шаурма из цельнозернового лаваша, с большим количеством мяса птицы, овощей, зелени — не стесняйтесь добавлять листья салата, огурцы, помидоры, зелень — станет полноценным приемом пищи для людей, следящих за фигурой, набирающих мышечную массу», — сказала она.

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Для того, чтобы шаурма стала еще полезнее, во время приготовления майонез и любые другие жирные соусы можно заменить на обогащенный белком греческий йогурт, подсказала диетолог.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова посоветовала, как сэкономить, выбирая полезные продукты в магазинах. Специалистка считает, что в супермаркетах в первую очередь стоит покупать сезонные овощи и фрукты.

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    Александра Лисица
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