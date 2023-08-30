Россиянам посоветовали способ экономить при покупке полезных продуктов

Нутрициолог Свиридова посоветовала покупать продукты оптом, чтобы экономить

Нутрициолог сервиса «Пакет» Елена Свиридова посоветовала, как экономить, выбирая полезные продукты в магазинах. Ее советы приводят «Известия».

Специалистка считает, что в магазинах в первую очередь стоит покупать сезонные овощи и фрукты. В период созревания они вкуснее и полезнее, но при этом стоят существенно дешевле обычного.

По мнению Свиридовой, еще один эффективный способ уберечь бюджет от лишних трат заключается в покупке оптом. «Это особенно выгодно, если есть возможность хранить товары правильно. Например, замораживание овощей и фруктов помогает сохранить их свежесть на долгое время», — добавила эксперт.

Свиридова посоветовала составлять список необходимых покупок, прежде чем отправляться в магазин. По ее мнению, этот способ помогает экономить время и силы на шопинг, а также останавливает от ненужных приобретений. Также она рекомендовала не пренебрегать программами лояльности магазинов, которые позволяют вернуть часть потраченных средств.

Нутрициолог напомнила о необходимости проверять срок годности продуктов, чтобы не выбрасывать испорченные товары. «Обращайте особое внимание на даты на упаковках хлеба, яиц, молочных продуктов, мяса, рыбы, кремовых пирожных, эклеров и тортов. Если срок годности истекает завтра, а вы покупаете целый десяток яиц, вы можете не успеть их съесть», — сказала Свиридова. По ее словам, самые свежие продукты обычно находятся на задних полках.

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