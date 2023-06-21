Диетолог подсказала способ выбрать безопасную шаурму

Диетолог Соломатина: при выборе шаурмы следует обратить внимание на внешний вид повара

Врач-диетолог Елена Соломатина подсказала способ отличить безопасную шаурму от фастфуда сомнительного качества. Мнение специалистки приводит «Вечерняя Москва».

При выборе шаурмы Соломатина посоветовала в первую очередь обратить внимание на обстановку в точке общественного питания. По ее словам, делать заказ следует лишь в тех заведениях и ларьках, где чисто и не возникает сомнений в соблюдении санитарных норм.

Как правило, в небольших забегаловках, в частности если это привокзальная территория и есть место с большим скоплением людей, особо не пекутся о качестве продуктов. Могут в начинку подсунуть мясо или овощи не первой свежести Елена Соломатина врач-диетолог

Диетолог подчеркнула, что все продукты, используемые для приготовления, должны быть свежими и иметь стикеры на упаковке. Кроме того, прежде чем выбрать шаурму, важно оценить внешний вид повара. По словам Соломатиной, он должен носить головной убор, фартук и перчатки. Врач добавила, что безопаснее всего делать шаурму самостоятельно, а не покупать ее на улице.

Ранее терапевт Павел Раменский предупредил россиян о серьезных последствиях, к которым приводит отравление шаурмой. По его словам, при тяжелой форме заражения сальмонеллой может развиться сепсис и инфекционный шок.