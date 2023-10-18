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20:09, 18 октября 2023Силовые структуры

Россиянин домогался маленькой девочки в лифте и попал под следствие

В Смоленске задержали мужчину, пристававшего к маленькой девочке в лифте

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Смоленске мужчина домогался несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17 октября фигурант в лифте дома на улице Петра Алексеева приставал к маленькой девочке. Полицейские через несколько часов смогли установить личность россиянина и задержать его. Решается вопрос об его аресте.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 132 пункту «в» («Иные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Севастополе суд приговорил к 14 годам лишения свободы 64-летнего местного жителя, домогавшегося девятилетней девочки.

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    Екатерина Кашурникова
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