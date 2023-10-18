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09:01, 18 октября 2023Путешествия

Россиянин перечислил грозящие туристам тюрьмой поступки в Северной Корее

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский путешественник и тревел-блогер побывал в Северной Корее и перечислил опасные поступки туристов, которые могут грозить им тюремным заключением в этой стране. Свои предостережения он опубликовал в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Так, автор публикации рассказал, что самое главное действие, из-за которого гости страны могут оказаться за решеткой, — это негативные высказывания в адрес трех главных вождей Северной Кореи Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.

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«Любую шутку в их адрес могут воспринять на свой счет, сообщить куда нужно. Не стоит недооценивать уровень стукачества в Северной Корее — это первая страна в мире по данному показателю», — предупредил россиянин.

Во-вторых, блогер отметил, что туристам в КНДР следует правильно вести себя с памятниками и портретами вождей: нельзя при фотографировании обрезать любые части фигуры и лица, копировать их жесты, смеяться и веселиться на мемориалах в их честь.

В-третьих, россиянин подчеркнул, что гостям страны ни в коем случае нельзя сомневаться в идеологии чучхе, в соответствии с которой устроена вся жизнь в стране.

«В КНДР утверждают, что она единственная правильная в мире. Оспаривать это и подвергать сомнению отдельные ее тезисы тоже нельзя. Для сомневающихся даже есть целый раздел в уголовном кодексе КНДР с не самыми мягкими наказаниями», — написал путешественник.

Кроме того, он рассказал, что в этой стране туристам не стоит пытаться самостоятельно передвигаться, тайком пробовать общаться с местными жителями, вывозить что-либо в качестве сувенира, а также подвергать сомнению победу КНДР в Корейской войне в личных разговорах или в диалогах с гидами.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о запрете в Северной Корее презервативов и тампонов. По его словам, причиной этого служит «непристойность» этих предметов.

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    Алина Черненко
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