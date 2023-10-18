Россиянин толкнул мальчика с аутизмом в лифте и попал на видео

В Новороссийске мужчина толкнул десятилетнего мальчика с аутизмом в лифте

В Новороссийске мужчина толкнул десятилетнего мальчика с аутизмом в лифте в присутствии дедушки ребенка. Действия мужчины попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На представленных кадрах видно, как россиянин грубо отпихивает ребенка из-за того, что тот на него упал. Мальчик от удара отлетает в другую сторону лифтовой кабины и прячется за спину дедушки.

Как утверждает Kub Mash, родители пояснили, что после инцидента у школьника произошел нервный срыв.

Cледователи начали проводить проверку. Эпизодом в лифте также заинтересовались сотрудники прокуратуры.

Ранее сообщалось, что житель Калужской области избил подростка и сотрудницу полиции. В результате здоровью сотрудницы полиции был причинен серьезный вред. Злоумышленника удалось задержать.