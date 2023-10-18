Россиянин упал с крыши в Таиланде и проломил череп

SHOT: россиянин упал с крыши семиэтажного здания на Пхукете и проломил череп

Российский турист упал с крыши семиэтажного здания на тайском курорте Пхукет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Несчастный случай произошел с 25-летним россиянином в районе Катху ночью в среду, 18 октября. «Около пяти часов утра турист вышел из квартиры на пятом этаже, поднялся на крышу и упал с нее», — говорится в сообщении.

Мужчину нашли на парковке возле дома с проломленным черепом, сломанной левой рукой и правым бедром. Спасти его не удалось. В настоящее время полиция Таиланда и посольство РФ выясняют, что именно произошло с туристом и находился ли с ним кто-то перед падением.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин отметил рост потока отечественных туристов в Таиланд. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром этой популярной страны Азии Сеттхой Тхависином, которая прошла на полях форума «Один пояс, один путь» в Китае.

