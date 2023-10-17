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16:01, 17 октября 2023Путешествия

Путин заявил о росте турпотока россиян в популярную страну Азии

Путин: за январь-сентябрь 2023 года Таиланд посетили почти миллион россиян

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил рост потока отечественных туристов в Таиланд. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром этой популярной страны Азии Сеттхой Тхависином, которая прошла на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР, его слова приводит РИА Новости.

Президент рассказал, что за январь-сентябрь 2023 года Таиланд посетили почти миллион российских туристов. Путин также подчеркнул, что в 2024 и 2025 годах ожидаются перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда.

Ранее пользователи сети оценили образ премьер-министра Таиланда на встрече с президентом России. Политический деятель надел белую рубашку и коричневые туфли и дополнил наряд розовыми галстуком и носками.

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    Алина Черненко
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