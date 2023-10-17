В сети оценили розовые носки премьер-министра Таиланда на встрече с Путиным

Премьер-министр Таиланда Тависин надел на встречу с Путиным розовые носки

В сети оценили носки премьер-министра Таиланда Сретты Тависина, которые он надел на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

На размещенном ролике Тависин предстал сидящим в кресле напротив российского лидера в синем классическом костюме, состоящем из пиджака и брюк. Помимо этого, политический деятель надел белую рубашку и коричневые туфли. Свой образ премьер-министр Таиланда дополнил розовыми галстуком и носками.

Подписчики оценили внешний вид Тависина в комментариях под публикацией. «Носочки топ», «Розовый фламинго», «Видимо, тайский премьер смотрел "Барби"», «Судя по посадке, это чулочки», «В Таиланде все возможно», «Смахивают на детские колготки», — написали они.

В сентябре в цветах галстуков Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тийипа Эрдогана разглядели тайный смысл. Стилист Владимир Дубинин заявил, что бирюзовый цвет олицетворяет баланс, уравновешенность и спокойствие. В то же время бордовый указывает на власть и уверенность.