Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:14, 17 октября 2023Ценности

В сети оценили розовые носки премьер-министра Таиланда на встрече с Путиным

Премьер-министр Таиланда Тависин надел на встречу с Путиным розовые носки

Кадр: Telegram-канал Shot

В сети оценили носки премьер-министра Таиланда Сретты Тависина, которые он надел на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

На размещенном ролике Тависин предстал сидящим в кресле напротив российского лидера в синем классическом костюме, состоящем из пиджака и брюк. Помимо этого, политический деятель надел белую рубашку и коричневые туфли. Свой образ премьер-министр Таиланда дополнил розовыми галстуком и носками.

Подписчики оценили внешний вид Тависина в комментариях под публикацией. «Носочки топ», «Розовый фламинго», «Видимо, тайский премьер смотрел "Барби"», «Судя по посадке, это чулочки», «В Таиланде все возможно», «Смахивают на детские колготки», — написали они.

В сентябре в цветах галстуков Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тийипа Эрдогана разглядели тайный смысл. Стилист Владимир Дубинин заявил, что бирюзовый цвет олицетворяет баланс, уравновешенность и спокойствие. В то же время бордовый указывает на власть и уверенность.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выходит из договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что об этом говорил Путин?

    VK анонсировала новый проект

    На Украине заявили о выполнении требований для вступления в Евросоюз

    Стало известно о запрете тренерам работать с бросившим партнершу фигуристом

    Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB

    В российском регионе возбудили дело после изнасилования посетителя кафе шваброй

    В США заявили об ответственности Зеленского за массовую гибель людей

    Военкор рассказал о ситуации на фронте в преддверии зимы

    Актера Кирилла Сафонова потребовали признать иноагентом

    Назван простой способ защитить зрение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости