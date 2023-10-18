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12:04, 18 октября 2023Путешествия

Россиянку приговорили к тюрьме на Кипре за недосмотр за ребенком

Россиянку приговорили к году тюрьмы на Кипре за недосмотр за 10-летней дочерью

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Российскую туристку приговорили к году тюремного заключения за недосмотр за собственным ребенком в городе Пафос на Кипре. Об этом пишет Cyprus Mail.

42-летнюю россиянку обвинили в безрассудных и опасных действиях, приведших к трагедии с ее 10-летней дочерью. Несчастный случай произошел в конце июля 2023 года на вилле в районе Корал Бей.

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Туристка находилась в состоянии алкогольного опьянения и оставила дочь без присмотра возле бассейна. В результате ребенок начал тонуть и захлебываться водой. В этот момент мать уже была без сознания.

В экстренную службу позвонили друзья туристки, которые приехали к ней в гости. Однако прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти девочку. В киприотских СМИ считают, что несчастье могло произойти из-за того, что у гражданки РФ якобы было неврологическое расстройство.

По данным издания, протрезвев и узнав о произошедшем, у женщины от шока вновь помутился рассудок. Ее доставили на лечение в местный госпиталь, где она находилась под стражей. На суде обвиняемая признала свою вину.

Ранее в октябре российский турист упал с крыши семиэтажного здания на тайском курорте Пхукет. Несчастный случай произошел с 25-летним россиянином в районе Катху ночью в среду, 18 октября. Мужчину нашли на парковке возле дома с проломленным черепом, сломанной левой рукой и правым бедром.

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