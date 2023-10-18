Российские депутаты не дали спикеру с гипертоническим кризом уйти на перерыв

Парламент Якутии не дал спикеру с гипертоническим кризом прервать заседание

Депутаты Ил Тумэна — парламента Якутии — не дали спикеру Алексею Еремееву, у которого случился гипертонический криз, уйти на досрочный перерыв с заседания. Об этом сообщает издание «Тайга Пост».

По данным издания, во время заседания председатель парламента российского региона почувствовал себя плохо и понял, что продолжать заседание не сможет — он начал путаться в словах и попытался объявить перерыв.

На YouTube-канале парламента региона опубликована трансляция заседания, которая подтверждает сообщение издания. На записи Еремеев тяжело дышит, ошибается в словах и путается в процедуре, после чего просит о перерыве.

«Коллеги, нам надо посоветоваться, осталось буквально одна минута до перерыва по регламенту. Что будем делать? Продолжаем?» — обратился к парламентариям Еремеев, после чего был вынужден продолжить заседание.

После планового перерыва его кресло уже было пустым. Как сообщает «Тайга Пост», Еремеева госпитализировали. Сообщение о госпитализации подтверждает ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава российского поселка потерял сознание и упал во прямо во время заседания. Помочь ему не смогли.