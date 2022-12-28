Глава российского поселка умер во время совещания

РИА Новости: 56-летний глава рабочего поселка Ванино Семенов умер во время совещания

Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов скончался во время совещания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Ванинского района.

«Глава поселка был на совещании вчера, на совете депутатов, стало плохо, упал и умер. Может быть, тромб оборвался, если мгновенная смерть. Не знаем пока», — заявил собеседник агентства.

В администрации российского поселка сообщили, что исполняющий обязанности главы пока не назначен. При этом причин и подробностей произошедшего с 56-летним Семеновым не разъяснили.

Андрей Семенов родился 23 марта 1966 года в городе Свободном Амурской области. Главой рабочего поселка Ванино был избран в декабре 2021 года. Перед назначением он более 23 лет проработал на руководящей должности в ПАО «Ростелеком» в городе Советская Гавань.

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