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Российский мэр умер в возрасте 38 лет

Администрация главы Чувашии сообщила о смерти главы Чебоксар Кортунова на 39-м году жизни

Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / РИА Новости

На 39-м году жизни скончался мэр города Чебоксары Олег Кортунов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии, пишет РИА Новости.

«Скончался в понедельник вечером», — сообщили в администрации.

Там не назвали причину смерти российского мэра. Местный портал «ProГород» сообщил, что причиной смерти Кортунова могла стать проблема с сердцем.

Кортунов стал председателем Чебоксарского городского собрания депутатов и главой Чебоксар в октябре 2020 года. До этого он был депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, а также членом палаты молодых законодателей при Совете Федерации России.

Политик родился в Чебоксарах 28 апреля 1984 года. Он окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета.

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Анастасия Шейкина
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