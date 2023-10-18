Российский школьник напал с ножом на одноклассника и попал под статью

В Ижевске восьмиклассник принес в школу нож и напал на ровесника

Следователи Ижевска возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего школьника, нанесшего три ножевых ранения своему однокласснику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Удмуртской Республике.

По данным ведомства, 17 октября восьмиклассник принес в портфеле нож и ударил им одноклассника прямо во время урока. Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывается медицинская помощь. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Проводится проверка.

Ранее в одном из районов Самары школьник принес на уроки нож и ударил им другого ребенка. Пострадавшему также потребовалась медицинская помощь.