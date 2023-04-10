В России школьник принес на уроки нож и ударил им другого ребенка

В Самаре мальчик принес в школу нож и ударил им другого ребенка

Ученик одной из самарских школ принес на уроки нож и ударил им другого ребенка. Об этом изданию «63.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, это произошло в школе № 91, расположенной в Советском районе Самары. Пострадавшему уже оказывают медицинскую помощь, добавил источник.

В ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что оба ребенка родились в 2007 году. Там также добавили, что в полицию поступило сообщение о конфликте между подростками. По данным ведомства, пострадавшего школьника госпитализировали.

В свою очередь, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному Минобразования содействовать правоохранительным органам в выяснении обстоятельств случившегося.

6 апреля в Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника. По сведениям СК России, подросток принес на занятия нож и ударил им другого ученика. Позже сообщалось, что у напавшего на сверстника ребенка ранее выявили проблемы с психикой. Telegram-канал Ural Mash утверждает, что напавший мальчик был необщительным и конфликтным.