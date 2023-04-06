В российской школе ученик с ножом напал на одноклассника

В Пермском крае ученик сельской школы напал с ножом на одноклассника

В Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника. Об этом в четверг, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 апреля в школе села Асово Березовского муниципального района. Ученик пришел на уроки с ножом и нанес повреждение другому учащемуся. Мотив подростка неизвестен.

В настоящий момент следователи проводят проверку по факту произошедшего. Возбуждено дело по части 1 статьи 293 («Халатность») и части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Башкирии 13-летняя школьница напала с ножом на одноклассниц. Девочка достала кухонный нож и набросилась на учениц, сидящих рядом. В результате одна потерпевшая получила ранение шеи, а вторая — поясницы и запястья.