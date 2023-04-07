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14:30, 7 апреля 2023Россия

Появились подробности о напавшем на одноклассника с ножом российском школьнике

Ural Mash: у напавшего на одноклассника с ножом школьника выявили проблемы с психикой

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

У школьника из Пермского края, который напал на одноклассника с ножом, ранее выявили проблемы с психикой. Такие подробности стали известны Telegram-каналу Ural Mash.

По данным авторов канала, за неделю до нападения у мальчика были видения. Когда он пришел на прием к психиатру, тот посоветовал ему перейти на домашнее обучение с новой четверти и прописал успокоительное.

Школьник всегда был замкнутым и почти ни с кем не общался, часто конфликтовал с тем, на кого впоследствии напал. Ребенка воспитывала бабушка, а мать уехала на заработки.

О нападении на ребенка в Пермском крае стало известно в четверг, 6 апреля. В школе села Асово ребенок пришел на уроки с ножом и нанес шесть ножевых ранений сверстнику. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности и покушении на убийство.

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Анастасия Шейкина
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