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10:06, 18 октября 2023Силовые структуры

Российского студента похитили и избили за долг в 50 тысяч рублей

В Казани студента из Узбекистана похитили и избили из-за долга в 50 тысяч рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Казани 19-летнего студента из Узбекистана похитили, избили и потребовали у него полмиллиона рублей за долг в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в июле молодой человек занял у знакомого 50 тысяч рублей и пообещал вернуть их через месяц, однако даже в октябре мужчина не получил обещанные деньги. Тогда он нанял двоих человек, которые набросились на должника, затолкали его в машину и повезли за город.

Среди нападавших были сам «кредитор», неизвестный мужчина по имени Евгений и 20-летний гражданин Узбекистана, который учится с пострадавшим в одном университете. В результате студента избили и потребовали у него полмиллиона рублей за просроченный долг. После этого молодого человека отпустили искать деньги.

Он сразу же пошел в полицию, где рассказал, что в начале октября попросил 19-летнего друга передать деньги «кредитору», однако он этого не сделал, из-за чего и произошла вся эта история. Теперь полиция устанавливает личности и местонахождение всех участников нападения, а также ищет «курьера», который не смог доставить деньги до адресата.

Ранее в Башкирии двое несовершеннолетних студентов стерлитамакского политехнического колледжа решили похитить знакомого ученика местной гимназии.

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    Варвара Митина
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