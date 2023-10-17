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10:15, 17 октября 2023Силовые структуры

Двое российских подростков вывезли знакомого школьника в лес и вымогали деньги

В Башкирии двое студентов вывезли школьника в лес и вымогали 20 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Башкирии двое несовершеннолетних студентов стерлитамакского политехнического колледжа решили похитить знакомого ученика местной гимназии. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 28 сентября подростки, угрожая школьнику пневматическим пистолетом, вывезли его в лес, где избивали в течение двух часов и требовали заплатить им 20 тысяч рублей, а потом отпустили. Они утверждали, что ученик гимназии торгует наркотиками.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Молодых людей уже допросили. После допроса одного из них задержали.

Ранее в Башкирии двое мальчиков запинали ногами шестиклассницу во время урока и отбили ей селезенку. Девочке даже потребовалась эвакуация санитарной авиацией.

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