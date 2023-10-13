Девочка попала в реанимацию после избиения одноклассниками-каратистами. Подробности трагедии в башкирской школе

Избитую одноклассниками шестиклассницу эвакуировали в Уфу санитарной авиацией

Жестоко избитой во время урока каратистами школьнице из деревни Савалеево Кармаскалинского района Башкирии потребовалась эвакуация санитарной авиацией. Девочку пришлось везти в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. До этого она находилась в реанимации.

У девочки диагностированы травмы внутренних органов

Министерство здравоохранения Башкирии объявило, что состояние доставленной в больницу девочки оценивается как среднетяжелое. При этом снова направлять избитую одноклассниками школьницу в реанимацию врачи не стали.

Медики сообщили, что школьнице оказывают помощь в палате стационара травматологического отделения.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Известно, что на момент госпитализации у девочки были отбиты внутренние органы — селезенка и поджелудочная, все ее тело покрыто синяками.

Нападение на школьницу в Башкирии произошло во время урока

Шестиклассница подверглась нападению одноклассников во время занятий. Учителя в момент избиения в классе не оказалось.

Сразу после возвращения в кабинет преподаватель продолжил занятие. Первую помощь пострадавшей никто из педагогов не оказал.

Она просила помощи у учителей, первую помощь даже не оказали. Я, естественно, на работе была, говорила: в поликлинику отправляйте, скорую вызывайте, — они ничего этого не сделали мать избитой школьницы

От общения с прессой директор школы, где произошло нападение, отказалась. Она никак не прокомментировала отсутствие учителя в классе в момент нападения на девочку и последующее бездействие учителей.

Избивших девочку каратистов обвинили в других нападениях

Мать избитой шестиклассницы сообщила, что напавшие на ее дочь школьники несколько лет профессионально занимались карате. Кроме того, она отметила, что нападениям спортсменов подвергались и другие школьники, но администрация школы жалобы игнорировала.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сразу после избиения напавшие угрожали жертве убийством, но и это осталось без внимания педагогов. Родители каратистов заочно передали матери школьницы, что их дети не могли так себя вести.

Она себе сама нанесла такие травмы, что ли? мать избитой школьницы

По факту произошедшего проводится проверка

Как сообщили в Следственном управлении по Башкирии, сотрудники ведомства проверят, как на территории школы обеспечивалась безопасность и почему избитому ребенку не была оказана первая помощь.

«Допрашиваются родители несовершеннолетних, учащиеся, руководство и педагогический состав школы, исследуются условия обучения и жилищно-бытовые условия проживания семей», — отчитались в СК. При этом о возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений там не сообщили.

Уголовная ответственность в России наступает по достижении 16-летнего возраста, а в случае совершения особо тяжких преступлений — в 14. Избившим школьницу каратистам по 11 лет.

Это не первый случай жестокого избиения в российских школах

9 октября в Тюмени дети толпой избили одноклассника из-за девочки, а за неделю до этого, 2 октября, три школьницы нанесли серьезные травмы девочке из той же школы.

Кроме того, в сентябре появились сообщения о том, что школьник одним ударом порвал селезенку сверстнику прямо в классе.