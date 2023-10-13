Стали известны подробности избиения российской школьницы на уроке

«360»: жестоко избившие башкирскую школьницу дети занимались карате

Башкирские школьники, жестоко избившие одноклассницу на уроке, более трех лет занимались карате. Такие подробности сообщила мать пострадавшей девочки телеканалу «360».

Женщина заявила, что дети и раньше нападали на ее дочь и других одноклассников, при этом администрация школы и их родители не предпринимали никаких мер. По утверждению россиянки, после избиения девочка обратилась за помощью к учителям, но ей никто не помог.

«Она просила помощи у учителей, первую помощь даже не оказали. Я, естественно, на работе была, говорила, в поликлинику отправляйте, скорую вызывайте — они ничего этого не сделали», — рассказала мать школьницы. Она уточнила, что девочку отвезли в больницу родственники, а в администрации школы заявили, что якобы не знали об инциденте.

Женщина добавила, что после избиения школьники угрожали ее дочери убийством, а родители нападавших передали, что их дети непричастны к произошедшему. Россиянка отметила, что никто из них не интересовался состоянием девочки.

Инцидент произошел в школе деревни Савалеево. Два шестиклассника напали на школьницу во время урока, когда учитель вышел из класса. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести на вертолете в больницу Уфы. По словам ее матери, у девочки отбиты селезенка и поджелудочная железа, а также синяки по всему телу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.