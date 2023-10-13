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11:24, 13 октября 2023Россия

Стали известны подробности избиения российской школьницы на уроке

«360»: жестоко избившие башкирскую школьницу дети занимались карате

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Башкирские школьники, жестоко избившие одноклассницу на уроке, более трех лет занимались карате. Такие подробности сообщила мать пострадавшей девочки телеканалу «360».

Женщина заявила, что дети и раньше нападали на ее дочь и других одноклассников, при этом администрация школы и их родители не предпринимали никаких мер. По утверждению россиянки, после избиения девочка обратилась за помощью к учителям, но ей никто не помог.

«Она просила помощи у учителей, первую помощь даже не оказали. Я, естественно, на работе была, говорила, в поликлинику отправляйте, скорую вызывайте — они ничего этого не сделали», — рассказала мать школьницы. Она уточнила, что девочку отвезли в больницу родственники, а в администрации школы заявили, что якобы не знали об инциденте.

Женщина добавила, что после избиения школьники угрожали ее дочери убийством, а родители нападавших передали, что их дети непричастны к произошедшему. Россиянка отметила, что никто из них не интересовался состоянием девочки.

Инцидент произошел в школе деревни Савалеево. Два шестиклассника напали на школьницу во время урока, когда учитель вышел из класса. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести на вертолете в больницу Уфы. По словам ее матери, у девочки отбиты селезенка и поджелудочная железа, а также синяки по всему телу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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    Варвара Родикова
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