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18:54, 9 октября 2023Россия

Российские школьники толпой избили одноклассника из-за девочки

В Тюмени школьники толпой избили одноклассника из-за девочки

Фото: СОШ № 94 города Тюмени

В Тюмени школьники толпой избили 12-летнего одноклассника из-за его конфликта с ученицей. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Инцидент произошел в школе №94. По данным издания, шестиклассник около месяца задирал девочку из параллельного класса, не обращая внимания на одноклассников, которые призывали его извиниться. 4 октября школьники застали ребенка врасплох перед уроком физкультуры и набросились на него с кулаками в раздевалке.

Отец пострадавшего заявил, что его сына пытались заставить извиняться на коленях. После отказа дети повалили мальчика на пол и стали избивать его руками и ногами. Также, по словам россиянина, на школьника оказывали психологическое давление. Пострадавшего ребенка госпитализировали, у него диагностировали перелом носа, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Сейчас шестиклассник находится на домашнем лечении.

Отец мальчика утверждает, что драки и конфликты в школе происходят регулярно, а администрация учреждения пытается замять инцидент. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что пятиклассники из Бердска потребовали извинений от сверстника с помощью шокера.

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    Варвара Родикова
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