Российские пятиклассники требовали извинений от сверстника с помощью шокера

В Бердске пятиклассники заставили извиняться сверстника с помощью шокера

В Бердске Новосибирской области пятиклассники требовали извинений от сверстника с помощью шокера. Об этом сообщило издание «Бердск-онлайн».

Мальчики поставили на колени ученика из параллельного класса и требовали, чтобы он просил прощения. Российские школьники угрожали ребенку якобы ножом и шокером и фиксировали происходящее на камеру.

Информацию об издевательствах над несовершеннолетним подтвердила порталу Ngs.ru заместитель директора школы №11 по воспитательной работе Наталья Руппель. По ее словам, в конфликте участвовали трое учеников.

Она не стала раскрывать причины случившегося. По ее данным, дети устроили разборку за пределами школы. При себе у мальчиков был только шокер, пояснила Руппель.

«Мальчик физически не пострадал. Было психологическое воздействие, естественно. Он согласился с тем, что их обозвал, в присутствии родителей тоже», — поделилась замдиректора по воспитательной работе.

После инцидента городская прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что в Омске подростки избили и поставили на колени 11-летнюю девочку.