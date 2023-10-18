Российскую «дочку» Google признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение Google

Арбитражный суд Москвы признал банкротом юридическое лицо ООО «Гугл», являющееся российским подразделением американской корпорации Google. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья открыл в отношении российской «дочки» компании конкурсное производство. Начальная процедура банкротства, наблюдение, была введена в ООО «Гугл» еще в ноябре по собственному заявлению фирмы Девятым арбитражным апелляционным судом.

По состоянию на конец августа в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. При этом основной кредитор — Федеральная налоговая служба России (ФНС) с требованиями на 19,6 миллиарда рублей.

Ранее временный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский заявил, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании. Отмечается, что к ухудшению финансовых показателей привели действия или бездействие руководства. Признаков фиктивного банкротства компании выявлено не было.