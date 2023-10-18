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20:15, 18 октября 2023Экономика

Российскую «дочку» Google признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение Google

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом юридическое лицо ООО «Гугл», являющееся российским подразделением американской корпорации Google. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья открыл в отношении российской «дочки» компании конкурсное производство. Начальная процедура банкротства, наблюдение, была введена в ООО «Гугл» еще в ноябре по собственному заявлению фирмы Девятым арбитражным апелляционным судом.

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По состоянию на конец августа в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. При этом основной кредитор — Федеральная налоговая служба России (ФНС) с требованиями на 19,6 миллиарда рублей.

Ранее временный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский заявил, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании. Отмечается, что к ухудшению финансовых показателей привели действия или бездействие руководства. Признаков фиктивного банкротства компании выявлено не было.

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