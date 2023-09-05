У российской «дочки» Google выявили признаки преднамеренного банкротства

Временный управляющий Google пожаловался на преднамеренное банкротство компании

Временный управляющий российской «дочки» Google (ООО «Гугл») Валерий Таляровский заявил, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании. Сообщение от имени Таляровского появилось в реестре сведений о деятельности юридических лиц в Федресурсе.

Отмечается, что к ухудшению финансовых показателей привели действия или бездействие руководства компании. Признаков фиктивного банкротства компании выявлено не было.

С 2020 по 2021 год было замечено существенное ухудшение значений абсолютной и текущей ликвидности. К тому же были выявлены действия или бездействие компании, не соответствующие законодательству России и предписанию судебных органов, которые привели к сокращению активов и блокировке банковских счетов.

В апреле 2023 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) перевела все деньги со счетов ООО «Гугл» на свой депозит в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам. При этом в 2022 году приставы забрали с его счетов 10,3 миллиарда рублей, а на 31 декабря остаток денежных средств составлял 375,5 миллиона рублей.

С конца 2021 года Google регулярно штрафовали. Компании назначались миллионные штрафы за неудаление запрещенной информации. Кроме того, дважды организацию обязывали платить оборотные штрафы общей суммой более 29 миллиардов рублей.

В сентябре 2022 года Google обратился в суд для признания его банкротом. На это время неисполненные обязательства компании превышали 19 миллиардов рублей.