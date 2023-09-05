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11:40, 5 сентября 2023Экономика

У российской «дочки» Google выявили признаки преднамеренного банкротства

Временный управляющий Google пожаловался на преднамеренное банкротство компании

Фото: Nathana Reboucas / Unsplash

Временный управляющий российской «дочки» Google (ООО «Гугл») Валерий Таляровский заявил, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании. Сообщение от имени Таляровского появилось в реестре сведений о деятельности юридических лиц в Федресурсе.

Отмечается, что к ухудшению финансовых показателей привели действия или бездействие руководства компании. Признаков фиктивного банкротства компании выявлено не было.

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С 2020 по 2021 год было замечено существенное ухудшение значений абсолютной и текущей ликвидности. К тому же были выявлены действия или бездействие компании, не соответствующие законодательству России и предписанию судебных органов, которые привели к сокращению активов и блокировке банковских счетов.

В апреле 2023 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) перевела все деньги со счетов ООО «Гугл» на свой депозит в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам. При этом в 2022 году приставы забрали с его счетов 10,3 миллиарда рублей, а на 31 декабря остаток денежных средств составлял 375,5 миллиона рублей.

С конца 2021 года Google регулярно штрафовали. Компании назначались миллионные штрафы за неудаление запрещенной информации. Кроме того, дважды организацию обязывали платить оборотные штрафы общей суммой более 29 миллиардов рублей.

В сентябре 2022 года Google обратился в суд для признания его банкротом. На это время неисполненные обязательства компании превышали 19 миллиардов рублей.

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    Мария Черкасова
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