В Санкт-Петербурге шесть человек заболели сальмонеллезом после посещения кафе

В Санкт-Петербурге у шести человек обнаружили сальмонеллез после посещения кафе

В Санкт-Петербурге шесть человек заболели сальмонеллезом после посещения одного и того же кафе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что несколько человек ели блюда из яиц. Затем пострадавшие пожаловались на температуру 39 градусов, расстройство желудка и острую боль в животе.

Владелец кафе Денис Дмитриев заявил, что после информации об отравлениях было принято решение о приостановке работы заведения общепита. Помимо того, руководство кафе обратилось в надзорные органы и начало разбираться с поставщиками продукции.

Ранее в Санкт-Петербурге семейный ужин для двух человек закончился промыванием желудков. Отмечается, что 47-летнюю женщину и 50-летнего мужчину госпитализировали с признаками отравления. Оба рассказали, что до сна ели картошку с грибами, а затем почувствовали недомогание.