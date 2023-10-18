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13:58, 18 октября 2023Россия

В Петербурге семейный ужин закончился промыванием желудков

В Петербурге двух человек госпитализировали с признаками отравления после ужина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге семейный ужин для двух человек закончился промыванием желудков. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, 47-летнюю женщину и 50-летнего мужчину госпитализировали с признаками отравления. Оба рассказали, что до сна ели картошку с грибами, а затем почувствовали недомогание.

Петербуржцев пока оставили под присмотром врачей. Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства случившегося.

В августе сообщалось, что в поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга мужчина отравился грибами.

До этого массовое отравление грибами случилось в детском лагере, расположенном в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. Всем пострадавшим оказалось от 14 до 17 лет.

Еще раньше в Башкирии пять пенсионеров 60-85 лет попали в реанимационное отделение после употребления собранных ими грибов.

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    Анна Щербакова
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