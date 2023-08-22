Пять российских пенсионеров съели грибы и попали в реанимацию

В Башкирии пять пенсионеров попали в реанимацию, отравившись грибами

В Башкирии пять пенсионеров попали в реанимационное отделение после употребления собранных ими грибов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Группа россиян в возрасте от 60 до 85 лет приехала из Уфы в гости к 75-летней родственнице в село Лемазы. Вместе они пошли собирать грибы, после чего приготовили их и съели. Через некоторое время грибникам стало плохо.

Людей доставили в больницу. Всем пятерым диагностировали отравление грибами. Какие именно грибы употребили пенсионеры, пока не установлено.

Ранее в Ленинградской области двухлетняя девочка попала в реанимацию из-за съеденного гриба, который она нашла на даче. Родители, заподозрив неладное, отвезли девочку в больницу. Медики оценили ее состояние как среднетяжелое.